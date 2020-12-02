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Как влияет деятельность руководства РФ на мнение белорусов
02.12.2020 18:39 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Британский социологический институт «Chatham House» с 13 по 18 ноября
В опросе приняли участие 864 человека от 18 лет, статистическая погрешность - не более 3,3 %.
В результате опроса общество в Беларуси разделилось на 3 части: «Сторонники протеста», «Наблюдатели» и «Противники протеста».
Кто они такие
Исследование мнения белорусов о России
Мнение 46% всех опрошенных о политическом руководстве России ухудшилось после того, как оно выразило поддержку Александру Лукашенко в текущем политическом кризисе.
51% участников опроса заявили, что «российские средства массовой информации абсолютно неправильно интерпретируют ситуацию в Беларуси».
В опросе по репрезентативной выборке белорусских городских жителей приняли участие 864 человека в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность не превышает 3,33%.
Согласно законам Беларуси, проводить опросы общественного мнения в Беларуси имеют право только аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Британские исследователи не указывают в своем опросе, что проходили процедуру аккредитации.
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Британский социологический институт «Chatham House» с 13 по 18 ноября провел исследование обществ
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