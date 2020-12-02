Как влияет деятельность руководства РФ на мнение белорусов

Британский социологический институт «Chatham House» с 13 по 18 ноября провел исследование общественного мнения белорусов методом онлайн-опроса. В результате граждане Беларуси все респонденты разделились на три группы. Большинство опрашиваемых хорошо относятся к России, но их мнение о действиях российского руководства ухудшилось.

В опросе приняли участие 864 человека от 18 лет, статистическая погрешность - не более 3,3 %.

В результате опроса общество в Беларуси разделилось на 3 части: «Сторонники протеста», «Наблюдатели» и «Противники протеста».

Кто они такие

38% опрошенных – сторонники протеста. В этой группе больше минчан, чем в других. Имеют высшее или средне-специальное образование, высококвалифицированные специалисты, занимают руководящие посты.

28% – противники протеста. Люди, консолидированные вокруг Александра Лукашенко . Большинство из них – пенсионеры, представители госсектора, люди со средним образованием.

. Большинство из них – пенсионеры, представители госсектора, люди со средним образованием. 34% – наблюдатели. Люди, не готовые идти на риски. Большинство из них – женщины, молодежь до 24 лет, служащие, работники госсектора или сферы обслуживания.

Исследование мнения белорусов о России

Мнение 46% всех опрошенных о политическом руководстве России ухудшилось после того, как оно выразило поддержку Александру Лукашенко в текущем политическом кризисе.

51% участников опроса заявили, что «российские средства массовой информации абсолютно неправильно интерпретируют ситуацию в Беларуси».

В опросе по репрезентативной выборке белорусских городских жителей приняли участие 864 человека в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность не превышает 3,33%.

Согласно законам Беларуси, проводить опросы общественного мнения в Беларуси имеют право только аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Британские исследователи не указывают в своем опросе, что проходили процедуру аккредитации.