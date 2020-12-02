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Польшу раздирают внутренние распри
02.12.2020 21:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМассовые протесты, дележка денег с Евросоюзом, а теперь еще и споры национальных и муниципальных властей. Польское правительство не справляется с чередой испытаний. Накануне десятки городов по всей стране отключили освещение на час. Таким образом муниципалитеты борются за возможность самим распоряжаться средствами из налоговых поступлений. В акции участвуют все крупные города, в том числе Варшава, Гданьск, Краков, Белосток.
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Массовые протесты, дележка денег с Евросоюзом, а теперь еще и споры национальных и муниципальных властей. Польское правительство не справляется с чередой...
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