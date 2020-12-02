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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польшу раздирают внутренние распри Массовые протесты, дележка денег с Евросоюзом, а теперь еще и споры национальных и муниципальных властей. Польское правительство не справляется с чередой...

Массовые протесты, дележка денег с Евросоюзом, а теперь еще и споры национальных и муниципальных властей. Польское правительство не справляется с чередой испытаний. Накануне десятки городов по всей стране отключили освещение на час. Таким образом муниципалитеты борются за возможность самим распоряжаться средствами из налоговых поступлений. В акции участвуют все крупные города, в том числе Варшава, Гданьск, Краков, Белосток.