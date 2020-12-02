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Итоги предварительного расследования гибели пациентов в Украине

03.12.2020 13:03 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Украине во время отключения электричества в районной больнице во Львовской области погибли 2 пациента. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медпомощь пациентам в момент отключения электропитания. В то время как администрация больницы не сделала ничего, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, почему в больнице во время отключения электричества не задействовали имеющиеся два генератора. В результате пациенты перестали получать кислород и скончались. Трагедию прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов , Министр здравоохранения Украины: "Срочно направляется комиссия для выяснения всех обстоятельств. Тестирование оборудования также будет проведено во всех больницах по всей стране. Такие ситуации неприемлемы. Работа комиссии будет проходить под личным контролем".

 
 
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В Украине во время отключения электричества в районной больнице во Львовской области погибли 2 пациента. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции...
 
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