Итоги предварительного расследования гибели пациентов в Украине

Источник материала: БT

В Украине во время отключения электричества в районной больнице во Львовской области погибли 2 пациента. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медпомощь пациентам в момент отключения электропитания. В то время как администрация больницы не сделала ничего, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, почему в больнице во время отключения электричества не задействовали имеющиеся два генератора. В результате пациенты перестали получать кислород и скончались. Трагедию прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов , Министр здравоохранения Украины: "Срочно направляется комиссия для выяснения всех обстоятельств. Тестирование оборудования также будет проведено во всех больницах по всей стране. Такие ситуации неприемлемы. Работа комиссии будет проходить под личным контролем".