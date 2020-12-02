|
Итоги предварительного расследования гибели пациентов в Украине
03.12.2020 13:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине во время отключения электричества в районной больнице во Львовской области погибли 2 пациента. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медпомощь пациентам в момент отключения электропитания. В то время как администрация больницы не сделала ничего, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, почему в больнице во время отключения электричества не задействовали имеющиеся два генератора. В результате пациенты перестали получать кислород и скончались. Трагедию прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Максим Степанов , Министр здравоохранения Украины: "Срочно направляется комиссия для выяснения всех обстоятельств. Тестирование оборудования также будет проведено во всех больницах по всей стране. Такие ситуации неприемлемы. Работа комиссии будет проходить под личным контролем".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине во время отключения электричества в районной больнице во Львовской области погибли 2 пациента. Они находились на аппаратах искусственной вентиляции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)