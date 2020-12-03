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В США зажгли главную елку страны

03.12.2020 13:03 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Рождество и Новый год все ближе! В Нью-Йорке зажгли главную елку страны прямо на Манхэттене, у знаменитого Рокфеллер-центра. Обычно за торжественным моментом наблюдают тысячи людей, однако сейчас из-за пандемии большинство следило за елью онлайн. 23-метровую зеленую красавицу из Норвегии украсили приблизительно 50 тысяч светодиодных огней. Простоит она до начала января.
 
 
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Рождество и Новый год все ближе! В Нью-Йорке зажгли главную елку страны прямо на Манхэттене, у знаменитого Рокфеллер-центра. Обычно за торжественным моментом...
 
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