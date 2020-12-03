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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франции неизвестные осквернили мечеть Инцидент произошел недалеко от Парижа. Злоумышленники рано утром выбили двери сооружения, въехав в нее на автомобиле. Затем распылили огнетушитель - в том числе, в...

Инцидент произошел недалеко от Парижа. Злоумышленники рано утром выбили двери сооружения, въехав в нее на автомобиле. Затем распылили огнетушитель - в том числе, в молитвенном зале. Неизвестным удалось скрыться, однако их видел один их жителей. Машина, которой воспользовались злоумышленники, найдена сожженной на территории соседней коммуны. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование.