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Во Франции неизвестные осквернили мечеть
03.12.2020 13:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИнцидент произошел недалеко от Парижа. Злоумышленники рано утром выбили двери сооружения, въехав в нее на автомобиле. Затем распылили огнетушитель - в том числе, в молитвенном зале. Неизвестным удалось скрыться, однако их видел один их жителей. Машина, которой воспользовались злоумышленники, найдена сожженной на территории соседней коммуны. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование.
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Инцидент произошел недалеко от Парижа. Злоумышленники рано утром выбили двери сооружения, въехав в нее на автомобиле. Затем распылили огнетушитель - в том числе, в...
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