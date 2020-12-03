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Навозный флешмоб в Польше

03.12.2020 13:03 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Польше продолжается навозный флешмоб, организованный общественным движением фермеров  AgroUnia. Участники акции разбрасывают навоз прямо перед домами депутатов. Так аграрии протестуют против закона о защите животных, который запрещает ритуальный убой животных и устанавливает запрет на разведение пушнины. Польские фермеры угрожают всеобщей забастовкой, если спорный закон будет одобрен сенаторами. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства страны, сейчас к обсуждению готовится новый проект закона. Подробности документа пока не известны.  

 
 
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В Польше продолжается навозный флешмоб, организованный общественным движением фермеров  AgroUnia. Участники акции разбрасывают навоз прямо перед домами депутатов....
 
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