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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навозный флешмоб в Польше В Польше продолжается навозный флешмоб, организованный общественным движением фермеров AgroUnia. Участники акции разбрасывают навоз прямо перед домами депутатов....

В Польше продолжается навозный флешмоб, организованный общественным движением фермеров AgroUnia. Участники акции разбрасывают навоз прямо перед домами депутатов. Так аграрии протестуют против закона о защите животных, который запрещает ритуальный убой животных и устанавливает запрет на разведение пушнины. Польские фермеры угрожают всеобщей забастовкой, если спорный закон будет одобрен сенаторами. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства страны, сейчас к обсуждению готовится новый проект закона. Подробности документа пока не известны.