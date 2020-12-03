Парламент Молдовы сократил полномочия избранного президента Санду

Источник материала: Tut.by

Парламент Молдовы на заседании в четверг, 3 декабря, одобрил в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.



Майя Санду. Фото: Reuters

Как заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча, в первом чтении этот законопроект одобрило большинство депутатов, а за его утверждение во втором и окончательном чтении проголосовал 51 депутат.

Одобренные парламентом изменения означают, что президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Кроме того, теперь депутаты вместо президента будут назначать членов коллегии ведомства. Также глава государства перестанет получать отчеты по национальной безопасности, они будут направляться парламенту.

Накануне, 2 декабря, избранный президент Молдовы Майя Санду назвала законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главы государства «антидемократическим злоупотреблением» и был выдвинут человеком, «проигравшим выборы и доверие народа».

Санду охарактеризовала этот законопроект как «попытку узурпировать власть в государстве», цель которой — удержать в политическом плену институт, необходимый для борьбы с коррупцией и рисками для государственной безопасности.

Служба информации и безопасности — главная разведывательная спецслужба республики, которая подчиняется президенту под наблюдением парламента. В ноябре стало известно, что парламент, большинство в котором находится у Партии социалистов Молдовы, где до 2016 года лидером был действующий президент Игорь Додон, намерен вывести из подчинения главы государства Службу информации и безопасности и Службу государственной охраны. Таким образом команда Додона хочет сохранить за собой контроль над этими ключевыми ведомствами после его ухода с должности президента. В том случае, если Санду не удастся добиться досрочных выборов в парламент и вернуть оба ведомства под контроль главы государства, то практически весь ее президентский срок обе службы будут контролироваться парламентом (следующие выборы в парламент пройдут в 2023 году, срок Санду на посту президента закончится в 2024-м).

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. По данным ЦИК республики, Додон проиграл Санду с результатом 42,26% против 57,74%. Срок полномочий президента Игоря Додона истекает 23 декабря.