В США уволили журналиста за критику Навального

Источник материала: БT

Потерял работу из-за Навального. В США журналиста уволили за критику оппозиционного российского блогера Алексея Навального. В эфире государственного американского канала "Настоящее время", признанного в России иностранным агентом, журналист раскритиковал Навального за травлю, которую тот устроил из-за обсуждения в СМИ темы причастности отца его жены к спецслужбам. Руководству канала не понравилось высказывание журналиста - официальной причиной увольнения корреспондента названо несогласованное появление в стороннем стриме. Вот такая "свобода слова" по-американски.