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В США уволили журналиста за критику Навального

03.12.2020 22:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Потерял работу из-за Навального. В США журналиста уволили за критику оппозиционного российского блогера Алексея Навального. В эфире государственного американского канала "Настоящее время", признанного в России иностранным агентом, журналист раскритиковал Навального за травлю, которую тот устроил из-за обсуждения в СМИ темы причастности отца его жены к спецслужбам. Руководству канала не понравилось высказывание журналиста - официальной причиной увольнения корреспондента названо несогласованное появление в стороннем стриме. Вот такая "свобода слова" по-американски.

 
 
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Потерял работу из-за Навального. В США журналиста уволили за критику оппозиционного российского блогера Алексея Навального. В эфире государственного...
 
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