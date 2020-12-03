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Мир готовится к Рождеству: гигантские елки и мультимедийные арт-объекты на местах

03.12.2020 22:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

До Нового года осталось 28 дней. Рождество и Новый Год все ближе. В Нью-Йорке зажгли огни на главной рождественской елке США. Торжественная церемония открытия состоялась на Манхеттене возле Рокфеллер-центра. 23-метровую красавицу из Норвегии облачили в тысячи гирлянд, а верхушку увенчали символом Рождества - звездой-снежинкой. Куда скромнее в этом году традиционная елка на Капитолийском холме в Вашингтоне. Торжественную церемонию провела спикер палаты представителей США.

Пандемии не удалось похитить Рождество у испанцев. На центральной площади Мадрида установили целый арт-объект. Художественный замысел воплотили с помощью современных технологий - традиционное рождественское чудо воплотилось в мультимедийной елке.

 
 
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До Нового года осталось 28 дней. Рождество и Новый Год все ближе. В Нью-Йорке зажгли огни на главной рождественской елке США. Торжественная церемония открытия...
 
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