В Миннесоте самолет столкнулся с автомобилем

Источник материала: БT

Необычная авария произошла на шоссе в американской Минессоте. Там автомобиль врезался одномоторный самолет.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на одной из главных автомагистралей штата. В этот момент на борту находилось два человека. За штурвалом был 51-летний пилот. Из-за столкновения самолета с наземным транспортом шоссе перекрыли на несколько часов. По предварительной версии, причиной аварийной посадки мог стать отказ двигателя.