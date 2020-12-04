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В Миннесоте самолет столкнулся с автомобилем

04.12.2020 14:59 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Необычная авария произошла на шоссе в американской Минессоте. Там автомобиль врезался одномоторный самолет.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на одной из главных автомагистралей штата. В этот момент на борту находилось два человека. За штурвалом был 51-летний пилот. Из-за столкновения самолета с наземным транспортом шоссе перекрыли на несколько часов. По предварительной версии, причиной аварийной посадки мог стать отказ двигателя.

 
 
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Необычная авария произошла на шоссе в американской Минессоте. Там автомобиль врезался одномоторный самолет. Воздушное судно совершило аварийную посадку на...
 
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