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В Миннесоте самолет столкнулся с автомобилем
04.12.2020 14:59 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Необычная авария произошла на шоссе в американской Минессоте. Там автомобиль врезался одномоторный самолет.
Воздушное судно совершило аварийную посадку на одной из главных автомагистралей штата. В этот момент на борту находилось два человека. За штурвалом был 51-летний пилот. Из-за столкновения самолета с наземным транспортом шоссе перекрыли на несколько часов. По предварительной версии, причиной аварийной посадки мог стать отказ двигателя.
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Необычная авария произошла на шоссе в американской Минессоте. Там автомобиль врезался одномоторный самолет. Воздушное судно совершило аварийную посадку на...
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