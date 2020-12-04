В Украине в первых числах января введут жесткий карантин на три недели

Источник материала: БT

Как заявил министр здравоохранения страны, это позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. Но, возможно, выбор дат локдауна продиктован и другими причинами. Об этом в эфире канала NEWS ONE заявил экономист Юрий Атаманюк.

Ситуация с COVID-19 в стране просто катастрофическая. За прошедшие сутки заразились почти 15 с половиной тысяч человек. Всего с начала пандемии в Украине заболело почти 788 тысяч человек, умерло более 13 тысяч.