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В Украине в первых числах января введут жесткий карантин на три недели

04.12.2020 14:59 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Как заявил министр здравоохранения страны, это позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. Но, возможно, выбор дат локдауна продиктован и другими причинами. Об этом в эфире канала NEWS ONE заявил экономист Юрий Атаманюк.

Ситуация с COVID-19 в стране просто катастрофическая. За прошедшие сутки заразились почти 15 с половиной тысяч человек. Всего с начала пандемии в Украине заболело почти 788 тысяч человек, умерло более 13 тысяч.

 
 
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Как заявил министр здравоохранения страны, это позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему...
 
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