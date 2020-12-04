ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп наложит вето на военный бюджет США

04.12.2020 22:19 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает онлайн-посредников - соцсети и видеосервисы - от ответственности за контент, опубликованный их пользователями.

Трамп называет это угрозой национальной безопасности и механизму организации честных выборов. Напомним, указ о регулировании деятельности соцсетей американский президент подписал в мае.

А уже во время последней президентской кампании интернет-ресурсы открыто "играли" за демократов. Например, Facebook и Twitter беспардонно банили посты президента-республиканца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Запись на прививки открыли и в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика