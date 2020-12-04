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Трамп наложит вето на военный бюджет США
04.12.2020 22:19 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает онлайн-посредников - соцсети и видеосервисы - от ответственности за контент, опубликованный их пользователями.
Трамп называет это угрозой национальной безопасности и механизму организации честных выборов. Напомним, указ о регулировании деятельности соцсетей американский президент подписал в мае.
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Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает...
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