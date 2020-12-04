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Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает онлайн-посредников - соцсети и видеосервисы - от ответственности за контент, опубликованный их пользователями.





Трамп называет это угрозой национальной безопасности и механизму организации честных выборов. Напомним, указ о регулировании деятельности соцсетей американский президент подписал в мае.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп наложит вето на военный бюджет США Дональд Трамп решил заблокировать военный бюджет США на 2021 год. В проекте действующего президента не устроило то, что там есть положение, которое освобождает...

А уже во время последней президентской кампании интернет-ресурсы открыто "играли" за демократов. Например, Facebook и Twitter беспардонно банили посты президента-республиканца.