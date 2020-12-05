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Серьезная потасовка в Одесском облсовете

05.12.2020 14:59 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки возникли после попыток разблокировать трибуну.

В ходе потасовки они сломали оргтехнику, несколько столов и кресел. Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовали проведения объективного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.
 
 
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Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета...
 
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