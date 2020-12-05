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Серьезная потасовка в Одесском облсовете
05.12.2020 14:59 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки возникли после попыток разблокировать трибуну.
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Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета...
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