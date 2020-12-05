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Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки возникли после попыток разблокировать трибуну.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серьезная потасовка в Одесском облсовете Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты облсовета...

В ходе потасовки они сломали оргтехнику, несколько столов и кресел. Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовали проведения объективного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.