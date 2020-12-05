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В районе Запорожья утонула баржа со щебнем
05.12.2020 18:11 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В соцсетях уже шутят, что это событие на Днепре отдает неким символизмом. В районе Запорожья утонула баржа со щебнем. Не "Титаник", конечно, но очень напоминает ситуацию в стране (шутят пользователи).
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В соцсетях уже шутят, что это событие на Днепре отдает неким символизмом. В районе Запорожья утонула баржа со щебнем. Не "Титаник", конечно, но очень напоминает...
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