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Полиция в Париже готовится к акциям протеста

05.12.2020 18:11 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним присоединятся адвокаты.

Предмет недовольства все тот же "Закон о глобальной безопасности", вернее, статья, которая запрещает публикацию кадров с полицейскими. Из-за споров о правах журналистов ровно неделю назад по Франции прокатились масштабные акции, которые завершились массовыми задержаниями и десятками пострадавших.

После тех беспорядков законодатели решили отозвать проект на доработку. Но, похоже, для французов отсутствие повода тоже повод. Парижская полиция приведена в состояние повышенной боеготовности.
 
 
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Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним...
 
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