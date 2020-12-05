|
Полиция в Париже готовится к акциям протеста
05.12.2020 18:11 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним присоединятся адвокаты.
Предмет недовольства все тот же "Закон о глобальной безопасности", вернее, статья, которая запрещает публикацию кадров с полицейскими. Из-за споров о правах журналистов ровно неделю назад по Франции прокатились масштабные акции, которые завершились массовыми задержаниями и десятками пострадавших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)