Источник материала: БT

Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним присоединятся адвокаты.







Предмет недовольства все тот же "Закон о глобальной безопасности", вернее, статья, которая запрещает публикацию кадров с полицейскими. Из-за споров о правах журналистов ровно неделю назад по Франции прокатились масштабные акции, которые завершились массовыми задержаниями и десятками пострадавших.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полиция в Париже готовится к акциям протеста Лидеры французского движения "желтые жилеты" анонсировали очередную субботнюю акцию протеста перед зданием префектуры полиции в Париже. Ожидается, что к ним...

После тех беспорядков законодатели решили отозвать проект на доработку. Но, похоже, для французов отсутствие повода тоже повод. Парижская полиция приведена в состояние повышенной боеготовности.