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В Ереване протестующие выдвинули ультиматум Пашиняну

05.12.2020 22:03 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Многотысячная толпа вышла на акцию протеста в центре Еревана. Протестующие выдвинули ультиматум действующему премьеру страны Николу Пашиняну. Они потребовали у него покинуть свой пост до вторника. В противном случае - по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения. Как сообщают местные СМИ, сейчас толпа движется непосредственно к дому Пашиняна, скандируя лозунги "Армения без Никола!". В Ереване митинги проходят с 10 ноября после подписания Пашиняном соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

 
 
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Многотысячная толпа вышла на акцию протеста в центре Еревана. Протестующие выдвинули ультиматум действующему премьеру страны Николу Пашиняну. Они потребовали у...
 
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