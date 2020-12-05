ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Париже протестуют против закона "О глобальной безопасности"

05.12.2020 22:03 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Французы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные профсоюзы вновь вывели людей на улицы. Шествие прошло с востока Парижа по направлению к площади Республики - финальной точке акции. Именно в центре начались беспорядки. Полиция работает в усиленном режиме. Протестующие жгут фаеры и кидают петарды. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В районе Запорожья утонула баржа со щебнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика