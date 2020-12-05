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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Париже протестуют против закона "О глобальной безопасности" Французы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные...

Французы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные профсоюзы вновь вывели людей на улицы. Шествие прошло с востока Парижа по направлению к площади Республики - финальной точке акции. Именно в центре начались беспорядки. Полиция работает в усиленном режиме. Протестующие жгут фаеры и кидают петарды. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.