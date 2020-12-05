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В Париже протестуют против закона "О глобальной безопасности"
05.12.2020 22:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФранцузы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные профсоюзы вновь вывели людей на улицы. Шествие прошло с востока Парижа по направлению к площади Республики - финальной точке акции. Именно в центре начались беспорядки. Полиция работает в усиленном режиме. Протестующие жгут фаеры и кидают петарды. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.
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Французы снова вышли на протест против закона "О глобальной безопасности". Несмотря на то, что правительство ранее пообещало переписать документ, местные...
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