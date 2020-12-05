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На Луне установили флаг Китая

06.12.2020 10:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Китай стал второй страной, водрузившей свой флаг на Луне. Вы видите его на фотографиях, их опубликовало Китайское национальное космическое управление. Историческую миссию выполнил аппарат   "Чанъэ 5" (в переводе "Великий поход"). Технику запустили в прошлом месяце, чтобы собрать образцы лунного грунта. Задание успешно выполнено. Два килограмма породы аппарат доставит с Луны впервые за 44 года (после США и Советсвого Союза).

Возвращение спускаемого агрегата с капсулой запланировали на 16–17 декабря.
 
 
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Китай стал второй страной, водрузившей свой флаг на Луне. Вы видите его на фотографиях, их опубликовало Китайское национальное космическое управление....
 
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