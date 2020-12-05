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Китай стал второй страной, водрузившей свой флаг на Луне. Вы видите его на фотографиях, их опубликовало Китайское национальное космическое управление. Историческую миссию выполнил аппарат "Чанъэ 5" (в переводе "Великий поход"). Технику запустили в прошлом месяце, чтобы собрать образцы лунного грунта. Задание успешно выполнено. Два килограмма породы аппарат доставит с Луны впервые за 44 года (после США и Советсвого Союза).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Луне установили флаг Китая Китай стал второй страной, водрузившей свой флаг на Луне. Вы видите его на фотографиях, их опубликовало Китайское национальное космическое управление....

Возвращение спускаемого агрегата с капсулой запланировали на 16–17 декабря.