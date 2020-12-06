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В мире с начала пандемии уже зафиксировано почти 67 миллионов случаев заражений COVID-19

06.12.2020 13:29 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тем не менее, это не мешает Чехии готовиться к праздникам. Страна стала первой в Евросоюзе, кто смягчил ограничения к Рождеству. Теперь местный Санта, Святой Николай, официально может проводить свои предпраздничные мероприятия. В Португалии тоже решили облечить противоэпидемический режим. С 23 по 26 декабря люди смогут свободно перемещаться по стране, но с 27 числа и даже на Новый год запреты будут опять введены.

Слишком дорогой карантин

Но больше, чем остальные, последствия введений и снятий карантинов на себе чувствуют предприниматели. Ритейлеры Великобритании завершат 2020 год с огромными убытками. Поэтому неудивительно, что в разных точках планеты выступают против тотальных ограничений. Так, в Канаде прошел марш коронаскептиков. Люди шли с плакатами, высмеивающими постоянное ношение масок 

 
 
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Тем не менее, это не мешает Чехии готовиться к праздникам. Страна стала первой в Евросоюзе, кто смягчил ограничения к Рождеству. Теперь местный Санта, Святой...
 
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