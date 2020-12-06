ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антиправительственные протесты в Израиле закончились задержаниями

06.12.2020 13:29 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неспокойно и в Израиле. Там не утихают антиправительственные протесты. Сегодня ночью на улицы Иерусалима снова вышли тысячи демонстрантов. Они хотели перекрыть улицу на подъезд к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Начались жесткие задержания. Арестовано более 30 человек. Демонстранты сообщали о слишком жестких ответных мерах полиции, у нескольких человек после акций протеста диагностировали тяжелые ранения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойно и в Израиле. Там не утихают антиправительственные протесты. Сегодня ночью на улицы Иерусалима снова вышли тысячи демонстрантов. Они хотели перекрыть...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Закон «о глобальной безопасности»: во Франции проходят «Марши свободы и солидарности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика