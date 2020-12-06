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Антиправительственные протесты в Израиле закончились задержаниями
06.12.2020 13:29 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеспокойно и в Израиле. Там не утихают антиправительственные протесты. Сегодня ночью на улицы Иерусалима снова вышли тысячи демонстрантов. Они хотели перекрыть улицу на подъезд к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Начались жесткие задержания. Арестовано более 30 человек. Демонстранты сообщали о слишком жестких ответных мерах полиции, у нескольких человек после акций протеста диагностировали тяжелые ранения.
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Неспокойно и в Израиле. Там не утихают антиправительственные протесты. Сегодня ночью на улицы Иерусалима снова вышли тысячи демонстрантов. Они хотели перекрыть...
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