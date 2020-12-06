|
В Вифлееме зажглись огни на рождественской елке
06.12.2020 16:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОгни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.
Праздничные световые инсталляции в БразилииВ бразильском Сан-Паулу на фестивале огней зажгли световые инсталляции и скульптуры. Насладиться праздничной атмосферой можно было из окна автомобиля.
Магазины Нью-Йорка украшают к РождествуРождественскими огнями засверкали и магазины на знаменитой Пятой авеню Нью-Йорка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)