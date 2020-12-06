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Праздничные световые инсталляции в Бразилии

Магазины Нью-Йорка украшают к Рождеству

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Вифлееме зажглись огни на рождественской елке Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества...

Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.В бразильском Сан-Паулу на фестивале огней зажгли световые инсталляции и скульптуры. Насладиться праздничной атмосферой можно было из окна автомобиля.Рождественскими огнями засверкали и магазины на знаменитой Пятой авеню Нью-Йорка.