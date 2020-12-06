ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вифлееме зажглись огни на рождественской елке

06.12.2020 16:53 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.
 

Праздничные световые инсталляции в Бразилии

В бразильском Сан-Паулу на фестивале огней зажгли световые инсталляции и скульптуры. Насладиться праздничной атмосферой можно было из окна автомобиля.
 

Магазины Нью-Йорка украшают к Рождеству

Рождественскими огнями засверкали и магазины на знаменитой Пятой авеню Нью-Йорка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Протесты в Молдове. Людей на улицы вывела избранный президент Майя Санду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика