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Протесты сторонников Санду в Молдове

06.12.2020 21:29 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойное воскресенье выдалось в молдавской столице. Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центр Кишинева, отозвавшись на призывы недавно избранного президента Майи Санду. Митингующие требуют роспуска правительства и парламента, а также отмены законов, наспех, по их мнению, принятых в парламенте. В частности - документа о лишении лидера страны контроля над Службой информации и безопасности, закона о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения трансляций российских программ.

В Кишиневе бастуют фермеры

За проведение досрочных парламентских выборов выступают и фермеры. Сегодня в Кишинев, несмотря на то, что полиция блокировала въезд в город, удалось проехать части колонны тракторов. Акция бессрочная. Сельхозтехника будет стоять на въезде в город, пока не выполнят их требования.


 
 
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Неспокойное воскресенье выдалось в молдавской столице. Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центр Кишинева, отозвавшись на призывы недавно избранного...
 
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