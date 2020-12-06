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Протесты сторонников Санду в Молдове
06.12.2020 21:29 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неспокойное воскресенье выдалось в молдавской столице. Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центр Кишинева,
В Кишиневе бастуют фермеры
За проведение досрочных парламентских выборов выступают и фермеры. Сегодня в Кишинев, несмотря на то, что полиция блокировала въезд в город, удалось проехать части колонны тракторов. Акция бессрочная. Сельхозтехника будет стоять на въезде в город, пока не выполнят их требования.
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Неспокойное воскресенье выдалось в молдавской столице. Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центр Кишинева, отозвавшись на призывы недавно избранного...
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