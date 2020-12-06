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Ночной беспредел в Париже - десятки задержанных

06.12.2020 21:29 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Парижские улицы ночью стали настоящей ареной ожесточенных столкновений. В столице Франции проходил многотысячный митинг против законопроекта «О глобальной безопасности». Напомним, закон запрещает снимать и публиковать медиаматериалы правоохранителей во время протестов. За несоблюдение правил можно попасть в тюрьму или получить штраф 45 тысяч евро. Участники акций бросали в полицейских камни, петарды и "коктейли Молотова", строили баррикады, поджигали автомобили, громили витрины магазинов и банков. Начались задержания.
 

Для разгона бушующей толпы применяли слезоточивый газ

В ходе беспорядков задержаны более 60 человек. На акцию протеста, против, как его окрестили в своей же стране, позорного закона выходили и в Страсбурге, Бордо и Лилле. Всего манифестировали, как минимум, 50 тысяч человек.

 
 
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Парижские улицы ночью стали настоящей ареной ожесточенных столкновений. В столице Франции проходил многотысячный митинг против законопроекта «О глобальной...
 
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