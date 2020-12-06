Источник материала: БT

Для разгона бушующей толпы применяли слезоточивый газ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночной беспредел в Париже - десятки задержанных Парижские улицы ночью стали настоящей ареной ожесточенных столкновений. В столице Франции проходил многотысячный митинг против законопроекта «О глобальной...

Парижские улицы ночью стали настоящей ареной ожесточенных столкновений. В столице Франции проходил многотысячный митинг против законопроекта «О глобальной безопасности». Напомним, закон запрещает снимать и публиковать медиаматериалы правоохранителей во время протестов. За несоблюдение правил можно попасть в тюрьму или получить штраф 45 тысяч евро. Участники акций бросали в полицейских камни, петарды и "коктейли Молотова", строили баррикады, поджигали автомобили, громили витрины магазинов и банков. Начались задержания.В ходе беспорядков задержаны более 60 человек. На акцию протеста, против, как его окрестили в своей же стране, позорного закона выходили и в Страсбурге, Бордо и Лилле. Всего манифестировали, как минимум, 50 тысяч человек.