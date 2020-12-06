ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

06.12.2020 21:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил отстыковку от ракеты-носителя и теперь взял курс к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) на странице в Twitter.

«Автономная стыковка состоится завтра примерно в 01.30 по времени Восточного побережья», — говорится в сообщении.

Cargo Dragon успешно стартовал к Международной космической станции при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 6 декабря в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция пуска велась на сайте компании.

Это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2, способного доставить на МКС на 20% больше груза, также он может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором. Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon должен доставить на МКС более 2 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. Грузовой корабль пробудет в составе станции около месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил отстыковку от ракеты-носителя и теперь взял курс к Международной космической станции...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Непогода в Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика