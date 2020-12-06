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Финляндия сегодня отмечает День Независимости
06.12.2020 22:23 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ этом году из-за карантинных ограничений праздник отметят онлайн. Жители страны смогут увидеть прямой эфир из президентского дворца, где соберутся немногочисленные гости и выступят финские актеры, певцы и исполнители.
С Днем независимости главу Финляндии Республики Саули Ниинистё поздравил президент БеларусиАлександр Лукашенко подчеркнул, что за последние годы Минск и Хельсинки открыли много дополнительных возможностей в разных отраслях: лесной промышленности, охране окружающей среды и зеленых технологиях и пригласил к совместной работе для сохранения существующих контактов на уровне правительств, деловых кругов, предприятий и местных властей.
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В этом году из-за карантинных ограничений праздник отметят онлайн. Жители страны смогут увидеть прямой эфир из президентского дворца, где соберутся...
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