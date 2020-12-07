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Сторонники Майи Санду в Кишиневе требуют отставки кабмина и роспуска парламента

07.12.2020 07:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кишиневе на площади Великого Национального Собрания в воскресенье прошла массовая акция протеста сторонников вновь избранного президента Майи Санду с требованием немедленного роспуска парламента, отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов.


Фото: Reuters

Майя Санду призвала своих сторонников выйти на улицу после того, как 3 декабря парламент вывел из-под ее контроля Службу информации и безопасности.

Санду, до президентских выборов занимавшая должность премьер-министра, выступает за более тесные связи с ЕС и во втором туре президентских выборов обошла промосковского кандидата Игоря Додона.

«Игорь Додон не хочет признать свое поражение. Он хочет сейчас поджечь страну, спровоцировать хаос, загнать Молдову в международную изоляцию! Он использует для этого воров и коррупционеров из парламента», — заявила Санду.

Новый президент вступит в должность 24 декабря, однако ей придется работать с лояльным Додону парламентом, который в минувший четверг экстренно одобрил пакет законов, урезавший полномочия президента, в частности, выведя из-под его контроля Службу информации и безопасности.

Кроме того, парламент снял запрет на ограничение вещания российских телеканалов и вернул русскому языку статус особого.

Несколько тысяч сторонников по призыву Санду, назвавшей действия парламента «попыткой узурпации власти», собрались в воскресенье перед зданием правительства.

По окончании акции была принята зачитанная вслух резолюция, в которой демонстранты потребовали немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных выборов парламента.

Как указали участники протеста, парламент «полностью утратил легитимность и больше не представляет собой интересы граждан Молдовы».

Вице-председатель партии Санду «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу обвинил Додона и беглого молдавского предпринимателя Илана Шора в попытке украсть победу.

«Не позволим! Только досрочные выборы, только роспуск парламента!» — сказал Гросу.

Протестующие также потребовали отмены принятых в минувший четверг законов, которые поддержала крупнейшая в парламенте Социалистическая партия, а также партия Илана Шора, приговоренного судом в Кишиневе по делу об отмывании денег и краже миллиарда долларов из банковской системы страны.

Шор отрицает обвинения и, бежав за границу, подал апелляцию.

В воскресенье, обращаясь к собравшимся на митинге протеста, Санду сказала: «Это парламентское большинство принимает законы, которые лишают президента полномочий, чтобы он не мог бороться с коррупцией и ворами. Эти законы нацелены на то, чтобы сохранить криминальные воровские схемы».


Фото: Reuters

По словам организаторов митинга, в нем приняли участие более 50 тыс. человек. Многие желающие не смогли добраться, поскольку полиция перекрыла дорогу в молдавскую столицу.

Это вынудило сотни фермеров собраться на окраине Кишинева, чтобы выразить свой протест против запланированного в правительственном бюджете на 2021 год повышения НДС.

 
 
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В Кишиневе на площади Великого Национального Собрания в воскресенье прошла массовая акция протеста сторонников вновь избранного президента Майи Санду с...
 
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