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ЕС принял механизм, который поможет быстрее вводить санкции за нарушения прав человека
07.12.2020 18:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз создал механизм для оперативного введения санкций за нарушения прав человека. О принятии решения
На заседании глав дипломатических ведомств стран ЕС сегодня было принято решение о создании общего режима санкций в связи с нарушениями прав человека. Фактически в ЕС впервые появился механизм для оперативного введения точечных ограничений в отношении определенных лиц и организаций, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека.
Как сообщается, подготовка решения о создании европейского аналога «Акта Магнитского» началась еще в декабре 2019 года. Теперь по запросу члена ЕС или главы Европейской службы внешних связей виновным в нарушениях прав человека гораздо легче попасть в санкционный список. Ограничительные меры, предусмотренные санкциями, включают запрет на въезд в Евросоюз для отдельных лиц и заморозку счетов как физлиц, так и организаций. Дополнительно резидентам ЕС будет запрещено напрямую или опосредованно предоставлять финансовые средства тем, кто указан в санкционном списке.
Применяться новый механизм будет при выявлении серьезных нарушений прав человека, к примеру, при геноциде или преступлениях против человечности. Как сообщается в тексте решения,
Как сказано в заявлении, сегодняшнее решение подчеркивает, что продвижение и защита прав человека остаются краеугольным камнем и приоритетом внешней политики ЕС, а также отражает готовность Евросоюза устранять их серьезные нарушения.
Однако на момент опубликования документа список лиц и организаций, в отношении которых в его рамках введены санкции, оставался пустым.
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Как
Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
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