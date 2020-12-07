ЕС принял механизм, который поможет быстрее вводить санкции за нарушения прав человека

Источник материала: Tut.by

Евросоюз создал механизм для оперативного введения санкций за нарушения прав человека. О принятии решения сообщается на сайте Европейского совета.



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На заседании глав дипломатических ведомств стран ЕС сегодня было принято решение о создании общего режима санкций в связи с нарушениями прав человека. Фактически в ЕС впервые появился механизм для оперативного введения точечных ограничений в отношении определенных лиц и организаций, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека.

Как сообщается, подготовка решения о создании европейского аналога «Акта Магнитского» началась еще в декабре 2019 года. Теперь по запросу члена ЕС или главы Европейской службы внешних связей виновным в нарушениях прав человека гораздо легче попасть в санкционный список. Ограничительные меры, предусмотренные санкциями, включают запрет на въезд в Евросоюз для отдельных лиц и заморозку счетов как физлиц, так и организаций. Дополнительно резидентам ЕС будет запрещено напрямую или опосредованно предоставлять финансовые средства тем, кто указан в санкционном списке.

Применяться новый механизм будет при выявлении серьезных нарушений прав человека, к примеру, при геноциде или преступлениях против человечности. Как сообщается в тексте решения, опубликованном в официальном журнале Евросоюза, к причинам для ввода санкций также относятся пытки, негуманное или унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные казни, насильственные исчезновения людей, произвольные аресты или задержания. Другие нарушения также могут подпадать под действие санкционного режима, если они распространены, осуществляются систематически или вызывают серьезную обеспокоенность — речь идет о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов, сексуальном насилии, нарушении свободы мирных собраний, свободы выражения мнений, свободы совести.

Как сказано в заявлении, сегодняшнее решение подчеркивает, что продвижение и защита прав человека остаются краеугольным камнем и приоритетом внешней политики ЕС, а также отражает готовность Евросоюза устранять их серьезные нарушения.

Однако на момент опубликования документа список лиц и организаций, в отношении которых в его рамках введены санкции, оставался пустым.

Напомним, также ожидалось, что 7 декабря на совещании министров иностранных дел ЕС будут утверждены списки тех, кто войдет в третий пакет санкций в отношении Беларуси. Однако этого не произошло.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на брюссельского корреспондента Рикарда Юзвяка, вопрос поднимался, но решение не было принято. По его информации, третий санкционный пакет может быть подготовлен на следующей неделе, на данный момент в него входят 32 новых физических лица и 9 организаций.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября : Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.