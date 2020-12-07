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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 млн
07.12.2020 20:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 миллионов. На фоне растущей заболеваемости в Южной Корее закрыли все общественные заведения, а в столице страны начинает действовать предпоследний по жесткости уровень карантинных ограничений. Власти Туниса продлили комендантский час. Населению запрещено находиться на улице с 20:00 до 05:00. Жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии вовсе запретили покидать дома без крайней необходимости.
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 миллионов. На фоне растущей заболеваемости в Южной Корее закрыли все общественные заведения, а в столице страны начинает...
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