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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 млн

07.12.2020 20:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 миллионов. На фоне растущей заболеваемости в Южной Корее закрыли все общественные заведения, а в столице страны начинает действовать предпоследний по жесткости уровень карантинных ограничений. Власти Туниса продлили комендантский час. Населению запрещено находиться на улице с 20:00 до 05:00. Жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии вовсе запретили покидать дома без крайней необходимости.
В Гонконге с 11 декабря штрафы за нарушение масочного режима увеличатся до 645 долларов.

Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников


В Баварии карантин тоже диктует свои правила: с завтрашнего дня вводят режим чрезвычайной ситуации до 5 января. Из-за пандемии страдает и немецкий авиаконцерн Lufthansa: до конца года собирается уволить 29 тысяч сотрудников. В следующем работу потеряют еще 10 тысяч человек. Не помогла даже помощь от властей Германии - 9 миллиардов субсидий.


 
 
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 миллионов. На фоне растущей заболеваемости в Южной Корее закрыли все общественные заведения, а в столице страны начинает...
 
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