Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 млн

Источник материала: БT

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 67 миллионов. На фоне растущей заболеваемости в Южной Корее закрыли все общественные заведения, а в столице страны начинает действовать предпоследний по жесткости уровень карантинных ограничений. Власти Туниса продлили комендантский час. Населению запрещено находиться на улице с 20:00 до 05:00. Жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии вовсе запретили покидать дома без крайней необходимости.

В Гонконге с 11 декабря штрафы за нарушение масочного режима увеличатся до 645 долларов.

Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников



В Баварии карантин тоже диктует свои правила: с завтрашнего дня вводят режим чрезвычайной ситуации до 5 января. Из-за пандемии страдает и немецкий авиаконцерн Lufthansa: до конца года собирается уволить 29 тысяч сотрудников. В следующем работу потеряют еще 10 тысяч человек. Не помогла даже помощь от властей Германии - 9 миллиардов субсидий.