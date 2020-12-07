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Сильные наводнения в Иране
07.12.2020 22:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЮжные и юго-западные провинции Ирана страдают от сильных наводнений. Жертвами стихии стали 7 человек. Разлив рек вызвали ливни. В провинции Бушир за несколько часов выпало 160 миллиметров осадков. В зоне бедствия оказался еще ряд регионов. Всего от наводнений пострадали около тысячи человек, 40 были эвакуированы.
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Южные и юго-западные провинции Ирана страдают от сильных наводнений. Жертвами стихии стали 7 человек. Разлив рек вызвали ливни. В провинции Бушир за несколько...
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