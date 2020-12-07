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Сильные наводнения в Иране

07.12.2020 22:13 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Южные и юго-западные провинции Ирана страдают от сильных наводнений. Жертвами стихии стали 7 человек.  Разлив рек вызвали ливни. В провинции Бушир за несколько часов выпало 160 миллиметров осадков. В зоне бедствия оказался еще ряд регионов. Всего от наводнений пострадали около тысячи человек, 40 были эвакуированы.
 
 
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Южные и юго-западные провинции Ирана страдают от сильных наводнений. Жертвами стихии стали 7 человек.  Разлив рек вызвали ливни. В провинции Бушир за несколько...
 
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