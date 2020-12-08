|
В Армении оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения
09.12.2020 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На улицах Армении вновь неспокойно. Местная оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения. Премьер-министр Пашинян, которому митингующие предъявили ультиматум, отказался оставить свой пост. Причина недовольства - подписание мирного договора, который прекращает военные действия в Нагорном Карабахе. На многотысячный митинг в центре Еревана собрались представители 17 партий. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Остановлена работа метро. Как минимум 90 человек задержаны.
Митинги ультраправых в Мадриде
В Мадриде прошла очередная протестная акция ультраправых. Демонстранты маршировали по улицам города с флагами и транспарантами. Митингующие выступают против мигрантов, которые прибывают на Канарские острова. Эксперты полагают, что рост ксенофобии объясняется в том числе и экономической неопределенностью в стране, вызванной пандемией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицах Армении вновь неспокойно. Местная оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения. Премьер-министр Пашинян, которому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)