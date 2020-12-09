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Всю планеты в ближайшие сутки накроет облако солнечной плазмы
09.12.2020 18:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Космическое явление вызвано мощной вспышкой на Солнце. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Это может привести к увеличению радиационной нагрузки, а также значительным колебаниям магнитного поля планеты. Не исключено, что они скажутся на работе электронных устройств.
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Космическое явление вызвано мощной вспышкой на Солнце. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Это может привести к увеличению радиационной...
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