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Всю планеты в ближайшие сутки накроет облако солнечной плазмы

09.12.2020 18:07 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Космическое явление вызвано мощной вспышкой на Солнце. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Это может привести к увеличению радиационной нагрузки, а также значительным колебаниям магнитного поля планеты. Не исключено, что они скажутся на работе электронных устройств.

 
 
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Космическое явление вызвано мощной вспышкой на Солнце. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Это может привести к увеличению радиационной...
 
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