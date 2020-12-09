А. Потемкин: Медицинскую систему Украины можно считать мертвой

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Медицина трещит по швам. Украинцы в течение последнего месяца постоянно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается добиться госпитализации, то всплывают другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств. О том, что систему можно считать мертвой, говорит все больше экспертов. Это же касается и экономики. Когда более сильные диктуют, как жить, - речь уже идет о колонизации населения.