|
А. Потемкин: Медицинскую систему Украины можно считать мертвой
09.12.2020 18:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Медицина трещит по швам. Украинцы в течение последнего месяца постоянно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается добиться госпитализации, то всплывают другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств. О том, что систему можно считать мертвой, говорит все больше экспертов. Это же касается и экономики. Когда более сильные диктуют, как жить, - речь уже идет о колонизации населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицина трещит по швам. Украинцы в течение последнего месяца постоянно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)