ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А. Потемкин: Медицинскую систему Украины можно считать мертвой

09.12.2020 18:07 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Медицина трещит по швам. Украинцы в течение последнего месяца постоянно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается добиться госпитализации, то всплывают другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств. О том, что систему можно считать мертвой, говорит все больше экспертов. Это же касается и экономики. Когда более сильные диктуют, как жить, - речь уже идет о колонизации населения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицина трещит по швам. Украинцы в течение последнего месяца постоянно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Песков прокомментировал решение МОК в отношении Лукашенко и чиновников НОК Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика