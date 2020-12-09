В Украине бастуют горняки

Источник материала: БT

В Украине снова бастуют шахтеры. Горняки ряда шахт Волынской и Львовской областей прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по заработной плате за сентябрь-октябрь и улучшеия условий работы. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Протестующие требуют погасить долги

Также сегодня в Киеве возле здания Кабмина проходит акция протеста работников Восточного горно-обогатительного комбината с требованиями погасить 143 миллиона гривен задолженности по заработной плате и восстановить полноценную работу предприятия.