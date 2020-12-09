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В Украине бастуют горняки
09.12.2020 18:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине снова бастуют шахтеры. Горняки ряда шахт Волынской и Львовской областей прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по заработной плате за сентябрь-октябрь и улучшеия условий работы. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Протестующие требуют погасить долги
Также сегодня в Киеве возле здания Кабмина проходит акция протеста работников Восточного горно-обогатительного комбината с требованиями погасить 143 миллиона гривен задолженности по заработной плате и восстановить полноценную работу предприятия.
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В Украине снова бастуют шахтеры. Горняки ряда шахт Волынской и Львовской областей прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по заработной плате за...
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