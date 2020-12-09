ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Франции поддержало закон жесткой антиисламизации общества

09.12.2020 22:17 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая инициатива правительства Франции вновь вызвала волну критики среди населения. Закон против сепаратизма направлен на сдерживание исламского экстремизма и защиту светских республиканских ценностей. Среди приоритетных мер - защита детей от влияния экстремистской идеологии. Под контроль возьмут частные учебные заведения, в том числе религиозные. Под пристальным наблюдением окажутся мечети, запретят работу иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа необходимо будет декларировать. Общественные организации, которые нарушат "республиканские принципы", будут лишены финансирования либо вовсе ликвидированы.

Ж. Кастекс: Закон против сепаратизма - это закон свободы

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Это законопроект не против религий и не против ислама в частности. Наоборот, это закон свободы, эмансипации, защиты от религиозного фундаментализма, против всех идеологий.

Закон преследует две основные цели: защищать республиканские принципы и гарантировать свободу вероисповедания. В области образования преследуется цель обеспечить каждому ребенку образование, адаптированное к принципам республики".

Наблюдатели уже окрестили закон самой неоднозначной инициативой президентства Макрона, который резко взялся за искоренение исламизма в стране после серии терактов во Франции. Учитывая, что представители мусульманской общины - это около 10% французского населения, новые меры могут крайне обострить конфликты на религиозной почве. Неслучайно в парламенте закон воспринимают осторожно и готовы пойти на уступки, чтобы не подливать масла в огонь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая инициатива правительства Франции вновь вызвала волну критики среди населения. Закон против сепаратизма направлен на сдерживание исламского экстремизма и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Украины принимают решение по введению локдауна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика