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Власти Украины принимают решение по введению локдауна
09.12.2020 22:17 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине введут жесткой локдаун с 8 по 25 января. Запретят посещение учебных заведений, работу кафе, баров и ресторанов, закроют торгово-развлекательные центры. Реакцию населения на это спрогнозировать несложно, учитывая акции протеста по поводу "карантина выходного дня".
Украинские шахтеры вышли на забастовкуКстати, о протестах. Сегодня в трех областях Украины - Волынской, Львовской и Донецкой - бастуют горняки. Они спустились в шахты и требуют выплаты зарплат за сентябрь -октябрь и нормальных условий работы. Протестная акция проходит и в Киеве у здания правительства. Работники госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" требуют погашения задолженности по зарплате.
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В Украине введут жесткой локдаун с 8 по 25 января. Запретят посещение учебных заведений, работу кафе, баров и ресторанов, закроют торгово-развлекательные центры....
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