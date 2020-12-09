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Неутешительный прогноз ведущих мировых финансовых институтов

09.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике. Потребуется не менее трех лет, чтобы восстановить производство. Об этом заявил глава Всемирного банка. Почти 100 миллионов человек в разных странах оказались в крайней нищете. По прогнозу МВФ, мировая экономика сократится почти на 4,5 %. Объем торговли товарами может снизиться в мире более чем на 5,5 %, а объем торговли услугами - почти на 15,5. С таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию. Это самый большой спад за последние 30 лет.

 
 
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Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике. Потребуется не менее трех лет, чтобы восстановить производство. Об этом заявил глава Всемирного банка. Почти...
 
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