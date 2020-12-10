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Неизвестный с ножами атаковал полицейских на юге Франции

10.12.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В коммуне Боллен во французском Провансе мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает BFM.


Фото: Reuters

При нападении он мужчина кричал «Аллаху акбар». BFM уточняет, что ранее он уже попадал в поле зрение полиции в связи с радикальными взглядами. Нападавший арестован.

Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов. В полицию сообщили, что неизвестный ворвался в дом женщины. На месте их встретил молодой человек в возрасте около 20 лет, державший в каждой руке по ножу. Он начал кричать, что намерен убить полицейских, после чего те начали стрелять из шокеров. Несмотря на это, он успел нанести патрульным несколько ранений. BFM утверждает, что у всех трои легкие травмы.

16 октября в Париже уроженец Чечни Абдуллах Анзоров напал с ножом на преподавателя Самюэля Пати и обезглавил его. Прибывшие на место полицейские застрелили преступника. Поводом для расправы стала демонстрация преподавателем на одном из уроков карикатур на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Во время памятных церемоний в честь Пати президент Эмманюэль Макрон выступил с критикой ислама. В частности, он заявил, что радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки» в стране, а ислам «переживает кризис во всем мире. После этого по всей Франции прокатилась волна атак исламистов. В Ницце мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам, в результате погибли три человека. В Авиньоне неизвестный угрожал ножом прохожим, в Лионе был задержан мужчина, который размахивал ножом на трамвайной остановке, а позднее полиция предотвратила попытку атаки с ножом в городе Сартрувиль под Парижем.

 
 
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Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов. В полицию сообщили, что неизвестный ворвался в дом женщины. На месте их встретил молодой человек в возрасте около...
 
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