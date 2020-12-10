Неизвестный с ножами атаковал полицейских на юге Франции

Источник материала: Tut.by

В коммуне Боллен во французском Провансе мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает BFM.



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При нападении он мужчина кричал «Аллаху акбар». BFM уточняет, что ранее он уже попадал в поле зрение полиции в связи с радикальными взглядами. Нападавший арестован.

Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов. В полицию сообщили, что неизвестный ворвался в дом женщины. На месте их встретил молодой человек в возрасте около 20 лет, державший в каждой руке по ножу. Он начал кричать, что намерен убить полицейских, после чего те начали стрелять из шокеров. Несмотря на это, он успел нанести патрульным несколько ранений. BFM утверждает, что у всех трои легкие травмы.

16 октября в Париже уроженец Чечни Абдуллах Анзоров напал с ножом на преподавателя Самюэля Пати и обезглавил его . Прибывшие на место полицейские застрелили преступника. Поводом для расправы стала демонстрация преподавателем на одном из уроков карикатур на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Во время памятных церемоний в честь Пати президент Эмманюэль Макрон выступил с критикой ислама. В частности, он заявил, что радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки» в стране, а ислам «переживает кризис во всем мире. После этого по всей Франции прокатилась волна атак исламистов. В Ницце мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам, в результате погибли три человека. В Авиньоне неизвестный угрожал ножом прохожим, в Лионе был задержан мужчина, который размахивал ножом на трамвайной остановке, а позднее полиция предотвратила попытку атаки с ножом в городе Сартрувиль под Парижем.