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Печально известный Boeing 737 Мах вернулся в небо

10.12.2020 16:55 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Boeing 737 Мах выполнил свой первый коммерческий полет после полутора лет запрета. Бразильская авиакомпания Gol первой в мире решилась вновь поднять эту модель в воздух. Борт вылетел из Сан-Паулу и уже успешно приземлился в Порту-Алегри. Напомним, запрет на эксплуатацию этого лайнера по всему миру ввели после двух крушений: в Индонезии и Эфиопии, где суммарно погибли 346 человек.

 
 
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Boeing 737 Мах выполнил свой первый коммерческий полет после полутора лет запрета. Бразильская авиакомпания Gol первой в мире решилась вновь поднять эту модель в воздух....
 
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