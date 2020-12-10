Т. Милованов: В чудовищной ситуации в Украине виноваты ведущие

Источник материала: БT

Не до смеха простым украинцам. Удивительные баталии в студии телеканала NEWSONЕ. Пригласили советника главы офиса президента Украины и бывшего министра развития экономики, чтобы понять ситуацию с тарифами, которые растут, что, естественно, идет вразрез с предвыборными обещаниями Зеленского. В какой-то момент Тимофей Милованов просто перестал отвечать на вопросы, а превратил диалог в истерику с оскорблениями ведущих, назвав их лицемерами.

Ведущая не растерялась в эфире и тут же напомнила, кто все-таки принимает решения наверху и ответственен за нечеловеческие тарифы и ситуацию, когда украинские пенсионеры вынуждены побираться и выживать, погибая на улицах.