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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протест экоактивистов в Варшаве завершился задержаниями В Польше разворачивается новый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты. Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в...

В Польше разворачивается новый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты. Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в отношении принятия бюджета ЕС и польское вето на утверждение антикризисного пакета. Поляки обвиняют свои власти в чудовищном пренебрежении к будущему страны и Европы в целом. Ведь, по сути, официальная Варшава игнорирует общеевропейскую борьбу за спасение климата. Экоактивисты объединились с колонной протестующих феминисток и пришли к офису премьер-министра. Однако вот так беспардонно "разговаривали" с участниками мирной акции, в том числе - несовершеннолетними.