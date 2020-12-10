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Протест экоактивистов в Варшаве завершился задержаниями
10.12.2020 21:57 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Польше разворачивается новый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты. Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в отношении принятия бюджета ЕС и польское вето на утверждение антикризисного пакета. Поляки обвиняют свои власти в чудовищном пренебрежении к будущему страны и Европы в целом. Ведь, по сути, официальная Варшава игнорирует общеевропейскую борьбу за спасение климата. Экоактивисты объединились с колонной протестующих феминисток и пришли к офису премьер-министра. Однако вот так беспардонно "разговаривали" с участниками мирной акции, в том числе - несовершеннолетними.
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В Польше разворачивается новый виток масштабных протестов. На этот раз героями стали экоактивисты. Их возмутила деструктивная позиция официальной Варшавы в...
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