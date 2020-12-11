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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как польская полиция обращается с мирными демонстрантами Перед законом все равны. Вот только соблюдение правовых норм каждая страна вправе регулировать сама. Почему-то именно Беларуси сейчас дают слишком много советов. ...

Перед законом все равны. Вот только соблюдение правовых норм каждая страна вправе регулировать сама. Почему-то именно Беларуси сейчас дают слишком много советов. А ведь впору нашим западным соседям и не только заниматься своими делами. Так, недавний разгон митинга экоактивистов у здания правительства Польши обрастает новыми подробностями. Местная "Газета Выборча" опубликовала признание одной из участниц мирной акции протеста в Варшаве. "Полицейский применил жестокость без причины и знал, что причиняет мне боль", - 20-летняя Александра говорит, что полиция на призывы о помощи никак не реагировала, в больницу девушку отвез местный депутат. Да и там два часа на пострадавшую никто не обращал внимания, пока не встретился знакомый интерн.