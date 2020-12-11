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ООН: Мир ждет сильнейшая глобальная рецессия за 80 лет

11.12.2020 20:01 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мир ожидает крупнейший экономический кризис за 80 лет из-за последствий пандемии COVID. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН. По мнению Антониу Гутерриша, причиной критической ситуации стало существующее неравенство и несправедливое устройство общества. Пандемия лишь выявила это. Глава ООН припомнил, как в начале пандемии страны, регионы и города вели конкуренцию друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медработников. И сейчас нужно обеспечить хотя бы справедливый доступ к вакцинам.
 
 
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Мир ожидает крупнейший экономический кризис за 80 лет из-за последствий пандемии COVID. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН. По мнению Антониу Гутерриша,...
 
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