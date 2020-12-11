В США казнен осужденный за убийство Брэндон Бернард. Об отмене казни просили тысячи людей - даже прокурор и присяжные

Источник материала: Tut.by

В США 10 декабря казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, осужденного за соучастие в двойном убийстве и ограблении. Бернард совершил преступление в 18 лет и провел в тюрьме больше половины жизни, за все это время не получив ни одного взыскания.



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Перед смертью он извинился перед семьей погибших и своими близкими: «Мне очень жаль. Это единственные слова, которые полностью отражают то, что я чувствую сейчас и что я чувствовал в тот день». Его казнили с помощью смертельной инъекции. Журналисты, которые присутствовали при этом, сообщили , что Бернард не проявлял страха перед смертью.

Адвокат осужденного Роберт Оуэн заявил , что «Брэндон совершил ужасную ошибку в 18 лет» и «провел остаток своей жизни, искренне пытаясь доказать, что он „не такой человек“».

Бернард был осужден за соучастие в убийстве молодой супружеской пары Тодда и Стейси Бэгли в Техасе в 1999 году. Он и его сообщники уговорили Бэгли подвезти их, ограбили супругов и затолкали их в багажник их машины. Потом члены банды отогнали автомобиль на территорию военной базы. Там их главарь Кристофер Виальва выстрелил жертвам в головы. После этого Бернард поджег машину, в которой они лежали. В тот момент Стейси Бэгли была без сознания, но еще жива. Вскрытие показало, что она умерла от отравления угарным газом.

На момент совершения преступления Виальве было 19 лет, Бернарду — 18 лет. Суд приговорил их к смертной казни по обвинению в убийствах (Бернарда признали виновным в убийстве Стейси Бэгли). Виальву казнили в сентябре 2020 года. У них было трое сообщников, которым было по 17 и 15 лет. Двое из них уже вышли из тюрьмы, еще один должен освободиться в 2030 году.

Адвокаты Бернарда развернули в США масштабную кампанию за отмену смертной казни. К защите осужденного присоединились Алан Дершовиц и Кен Старр, которые были членами юридической команды президента Дональда Трампа во время рассмотрения дела о его импичменте. Десятки тысяч сторонников Бернарда отправили Трампу письма с просьбой о снисхождении к осужденному. К просьбе заменить казнь на пожизненное заключение присоединились сенаторы-демократы Дик Дурбин и Кори Букер , а также Ким Кардашьян , которая два года назад добилась помилования для Элис Мари Джонсон, получившей пожизненный срок за наркотики. Но Трамп не отреагировал, а Верховный суд за день до казни отказал в ее отсрочке. Кардашьян поговорила с Бернардом по телефону перед исполнением приговора и назвала этот звонок самым тяжелым в своей жизни.

Среди сторонников замены смертной казни на пожизненное заключение были в том числе люди, которые 20 лет назад посчитали правильным казнить Бернарда. Пятеро из девяти ныне живущих членов жюри присяжных по его делу заявили , что во время суда адвокаты Бернарда не приложили достаточно усилий для его защиты. По словам присяжных, организаторы кампании в защиту осужденного помогли им убедиться, что Бернард не был лидером банды и что смерть Стейси Бэгли была неизбежна и без пожара. Присяжные также поверили, что Бернард не знал, что Стейси была еще жива в момент поджога, и приняли во внимание, что он не имел ни одного взыскания за все годы в тюрьме.

Присяжных поддержала и прокурор Анжела Мур, которая отстаивала правомерность смертного приговора Бернарду в апелляционной инстанции. Мур написала колонку для издания The Indianapolis Star (в штате Индиана Бернард отбывал наказание), в которой заявила, что в последние годы занималась частной юридической практикой и защищала молодых людей, попавших в систему уголовного правосудия. Этот опыт заставил ее пересмотреть свое отношение к делу Бернарда. Она заявила, что в момент преступления он был очень молод и что участники суда могли относиться к нему с предубеждением из-за его расы.

В свою очередь мать убитого Тодда Бэгли приветствовала казнь Бернарда. «Было очень трудно ждать 21 год, пока приговор, вынесенный судьей и присяжными в отношении тех, кто участвовал в жестокой расправе над нашими детьми, будет приведен в исполнение. Этот бессмысленный акт ненужного зла был спланирован заранее, и его можно было остановить в любое время в течение девяти часов [преступления]. Это была пытка, поскольку [Тодд и Стейси] умоляли сохранить им жизнь из багажника их собственной машины», — заявила Джорджия Бэгли. В то же время она добавила, что извинения Бернарда и Виальвы перед казнью «помогли излечить ее сердце» и что она прощает обоих.

В июле 2020 года администрация Трампа возобновила смертные казни, которые федеральное правительство США не проводило с 2003 года. С тех пор в стране казнили девятерых заключенных. Еще четверых планируют казнить до того, как полномочия Трампа истекут 20 января. На фоне такого большого количества казней Минюст разрешил приводить смертные приговоры в исполнение не только через смертельную инъекцию, но и — при отсутствии нужных лекарств — через расстрел, газовую камеру или электрический стул. Эксперты по смертной казни говорят , что такая спешка с исполнением смертных приговоров беспрецедентна; в прошлом уходящие президенты откладывали подобные решение до вступления в должность их преемников. Впрочем, возможно, дело в том, что победитель президентских выборов в США Джо Байден обещал отменить казни на федеральном уровне.