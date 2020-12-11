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Литовские больницы испытывают острую нехватку персонала

11.12.2020 22:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Литва находится на карантине с 7 ноября. Закрыты школы, отменены все общественные мероприятия, строго регламентирована работа магазинов. Но на распространение вируса эти меры никак не повлияли. Более того, больницы не справляются с растущим количеством COVID-пациентов. Не хватает не только коек, но и медперсонала. Врачи даже признаются, что начали делить больных на тех, кого нужно спасать в первую очередь, и тех, у кого шансов на жизнь практически не осталось.
Наибольшая нагрузка легла на плечи медсестер и их помощников. Эти специальности в Литве были особым дефицитом еще до пандемии - и теперь их нехватка ощущается в разы сильнее.
 
 
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Литва находится на карантине с 7 ноября. Закрыты школы, отменены все общественные мероприятия, строго регламентирована работа магазинов. Но на распространение...
 
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