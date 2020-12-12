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Одной из причин неизвестной болезни в Индии могло стать отравление ртутью
12.12.2020 14:17 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Отравление ртутью - вероятная причина загадочного недуга в Индии. С недомоганием в больницы забрали свыше 6 сотен человек, трое скончались, 13 - в тяжелом состоянии. Ранее ВОЗ подозревала, что причиной болезни мог стать новый смертоносный вирус.
В пище пострадавших обнаружено огромное количество ртути и гербицидов
Расследование установило, что все пострадавшие питались рисом, в котором содержалось огромное количество ртути и гербицидов.
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Отравление ртутью - вероятная причина загадочного недуга в Индии. С недомоганием в больницы забрали свыше 6 сотен человек, трое скончались, 13 - в тяжелом состоянии....
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