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Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку обвиняет Ереван в нарушении перемирия

12.12.2020 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.


Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Reuters

— 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд (южное направление Нагорного Карабаха) Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика). Армия обороны предпринимает соответствующие действия, — отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия был нарушен режим прекращения огня, не уточнив деталей инцидента.

— 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

— В настоящее время там (в Карабахе) находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство, — приводит слова Алиева агентство «АзерТАдж».

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

 
 
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Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия был нарушен режим прекращения огня, не уточнив деталей инцидента.
 
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