ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Антиковидные демонстрации в Риге

12.12.2020 19:57 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два десятка человек, но по итогу к президентскому дворцу пришли несколько сотен демонстрантов. Недовольство жителей Латвии мерами правительства достигло такого уровня, что перерастает в высказывание всеобщего негодования. Протестующие требуют "отменить все необоснованные ограничения" и критикуют действующую систему выплат компенсаций предприятиям. Президент страны тем временем режим ЧП снимать не собирается вплоть до 11 января.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Инцидент в Гадруте - есть раненые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика