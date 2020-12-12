Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антиковидные демонстрации в Риге В Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два...

В Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два десятка человек, но по итогу к президентскому дворцу пришли несколько сотен демонстрантов. Недовольство жителей Латвии мерами правительства достигло такого уровня, что перерастает в высказывание всеобщего негодования. Протестующие требуют "отменить все необоснованные ограничения" и критикуют действующую систему выплат компенсаций предприятиям. Президент страны тем временем режим ЧП снимать не собирается вплоть до 11 января.