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Антиковидные демонстрации в Риге
12.12.2020 19:57 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два десятка человек, но по итогу к президентскому дворцу пришли несколько сотен демонстрантов. Недовольство жителей Латвии мерами правительства достигло такого уровня, что перерастает в высказывание всеобщего негодования. Протестующие требуют "отменить все необоснованные ограничения" и критикуют действующую систему выплат компенсаций предприятиям. Президент страны тем временем режим ЧП снимать не собирается вплоть до 11 января.
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В Европе продолжаются антиковидные протесты. Теперь против карантинных ограничений поднялась Рига. Организаторы изначально рассчитывали не более чем на два...
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