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В Иране казнили оппозиционного журналиста
12.12.2020 20:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Иране
Зам был повешен утром 12 декабря. За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.
Зам был одним из наиболее известных оппозиционных активистов Ирана и создателем телеграм-канала Amad News, где публиковался компромат на высокопоставленных должностных лиц страны. Также канал активно освещал протесты в Иране, происходившие в 2017 году.
Суд в Иране признал Зама виновным в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками США, Франции и Израиля. По мнению властей Ирана, в своих постах журналист намеренно подстрекал читателей к участию в беспорядках.
Зам несколько лет жил во Франции, где получил политическое убежище. В 2019 году он был похищен силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. Предположительно, похищение произошло в Ираке, куда Зама выманили предложением взять эксклюзивное интервью у одного из местных активистов.
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За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.
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