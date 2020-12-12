ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Иране казнили оппозиционного журналиста

12.12.2020 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, осужденного по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками.


Фото: Reuters

Зам был повешен утром 12 декабря. За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.

Зам был одним из наиболее известных оппозиционных активистов Ирана и создателем телеграм-канала Amad News, где публиковался компромат на высокопоставленных должностных лиц страны. Также канал активно освещал протесты в Иране, происходившие в 2017 году.

Суд в Иране признал Зама виновным в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками США, Франции и Израиля. По мнению властей Ирана, в своих постах журналист намеренно подстрекал читателей к участию в беспорядках.

Зам несколько лет жил во Франции, где получил политическое убежище. В 2019 году он был похищен силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. Предположительно, похищение произошло в Ираке, куда Зама выманили предложением взять эксклюзивное интервью у одного из местных активистов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Баку обвиняет Ереван в нарушении перемирия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика