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В США новая волна протестов против фальсификации выборов
12.12.2020 21:03 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на акции протеста против решения Верховного суда отклонить иск Техаса об отмене результатов выборов в четырех штатах. Действующий президент утверждает о массовой фальсификации голосования демократами. Митингующие выходят на улицы крупных городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке. К слову, в Большом яблоке сообщается о столкновениях демонстрантов с активистами движения BLM в столице США. А в Нью-Йорке женщина на автомобиле даже врезалась в толпу отстаивающих права афроамериканцев.
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Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на акции протеста против решения Верховного суда отклонить иск Техаса об отмене результатов выборов в четырех штатах....
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