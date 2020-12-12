Источник материала: БT

Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на акции протеста против решения Верховного суда отклонить иск Техаса об отмене результатов выборов в четырех штатах. Действующий президент утверждает о массовой фальсификации голосования демократами. Митингующие выходят на улицы крупных городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке. К слову, в Большом яблоке сообщается о столкновениях демонстрантов с активистами движения BLM в столице США. А в Нью-Йорке женщина на автомобиле даже врезалась в толпу отстаивающих права афроамериканцев.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США новая волна протестов против фальсификации выборов Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на акции протеста против решения Верховного суда отклонить иск Техаса об отмене результатов выборов в четырех штатах....

К слову, сегодня ночью в США пройдет еще одна волна маршей против результатов выборов. Как сообщает интернет-платформа Stop the steal, демонстранты пройдут вокруг Капитолия, Верховного суда и Минюста США "с молитвой, чтобы стены коррупции и фальсификации американских выборов рухнули". Митинги пройдут и в столицах Джорджии, Пенсильвании, Мичигана, Висконсина, Невады и Аризоны.