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Митинги в поддержку Трампа переросли в перестрелки и столкновения

13.12.2020 13:11 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Перестрелки и столкновения в США. Все началось с массового митинга в Вашингтоне. На акцию собрались сторонники Дональда Трампа, который, напомним, не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты в судах. Колонна людей проследовала маршем до здания Верховного суда на Капитолийском холме. В толпе присутствовали и представители ультраправого движения. В какой-то момент начались стычки. Полиция задержала не менее 23 человек. Сообщается о нескольких пострадавших.

В городе Олимпия, штат Вашингтон, на подобной акции произошла перестрелка. Один человек ранен. Стрелявший задержан.

 
 
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Перестрелки и столкновения в США. Все началось с массового митинга в Вашингтоне. На акцию собрались сторонники Дональда Трампа, который, напомним, не признает...
 
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