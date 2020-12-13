Митинги в поддержку Трампа переросли в перестрелки и столкновения

Источник материала: БT

Перестрелки и столкновения в США. Все началось с массового митинга в Вашингтоне. На акцию собрались сторонники Дональда Трампа, который, напомним, не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты в судах. Колонна людей проследовала маршем до здания Верховного суда на Капитолийском холме. В толпе присутствовали и представители ультраправого движения. В какой-то момент начались стычки. Полиция задержала не менее 23 человек. Сообщается о нескольких пострадавших.

В городе Олимпия, штат Вашингтон, на подобной акции произошла перестрелка. Один человек ранен. Стрелявший задержан.