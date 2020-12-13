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Митинги в поддержку Трампа переросли в перестрелки и столкновения
13.12.2020 13:11 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Перестрелки и столкновения в США. Все началось с массового митинга в Вашингтоне. На акцию собрались сторонники Дональда Трампа, который, напомним, не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты в судах. Колонна людей проследовала маршем до здания Верховного суда на Капитолийском холме. В толпе присутствовали и представители ультраправого движения. В какой-то момент начались стычки. Полиция задержала не менее 23 человек. Сообщается о нескольких пострадавших.
В городе Олимпия, штат Вашингтон, на подобной акции произошла перестрелка. Один человек ранен. Стрелявший задержан.
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Перестрелки и столкновения в США. Все началось с массового митинга в Вашингтоне. На акцию собрались сторонники Дональда Трампа, который, напомним, не признает...
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